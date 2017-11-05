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В Приморье закрыли наркопритон

Задержанная ранее привлекалась к уголовной ответственности
Фото: УМВД России по Приморскому краю Фото: УМВД России по Приморскому краю
Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Артему получили оперативную информацию о том, что в квартире по улице Фрунзе действует притон, в котором собираются наркозависимые граждане. При проверке сведения подтвердились, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские установили, что неработающий 53-летний житель Артема, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления, периодически предоставлял свое жилище наркозависимым гражданам для приготовления и употребления наркотиков. Мужчина сам страдает наркотической зависимостью. В качестве вознаграждения он получал от посетителей притона наркотическое средство (героин).

В следственном подразделении отдела полиции в отношении организатора наркопритона возбудили уголовное дело. В ходе следствия доказана причастность фигуранта к совершению преступления.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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