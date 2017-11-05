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Ипотеку могут допустить до 6 процентов годовых

Пока неизвестно, кто из граждан сможет воспользоваться предложением
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

Стоимость ипотеки в России может уменьшиться. Такое предположение высказал Заместитель директора департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Сергей Платонов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РФ.

Подводя итоги завершившейся программы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам, Платонов сообщил, что программа дала возможность субсидировать 518 тысяч кредитов, а объем выдачи субсидированных кредитов составил 928 млрд рублей при средней сумме кредита в 1,8 млн рублей. Теперь, добавил представитель Минфина, прорабатывается сейчас вопрос об адресной поддержке отдельных граждан, в рамках которой и может появиться ставка в 6% годовых

Однако пока неизвестно, какие категории граждан смогут воспользоваться предложением.

Также в Министерстве финансов сообщили, что положение может вступить в силу только в конце следующего года.

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