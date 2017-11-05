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Пожизненное лишение свободы назначено приморцу за убийство 4-х лиц

И моральная компенсация свыше 8 миллионов рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

Приморский краевой суд вынесен приговор двум местным жителям, осужденным за убийство двух лиц и покушение на убийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

Трагедия произошла в марте прошлого года.Фигуранты (один из них на тот момент освободился чуть менее 2-х недель из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбой), пришли в гости к общему знакомому, где распивали спиртные напитки с хозяином дома и его приятелями.

В ходе ссоры, возникшей у одного из фигуранта с гостем, последнему было нанесено несколько ударов ножом по горлу. Затем этот же злоумышленник лишил жизни свидетеля данного убийства из числа гостей.

Зная, что все остальные, в том числе и хозяин дома, спят, фигуранты, действуя уже вдвоем, решили поджечь жилое помещение, чтобы скрыть следы преступления.

В результате пожара собственник дома и его приятель погибли от отравления угарным газом, пятый потерпевший смог самостоятельно выбраться из горящего дома и ему удалось спастись. 

Признав подсудимых виновными в совершении преступлений,

предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство более двух лиц, с целью скрыть ранее совершенное преступление), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), суд назначил одному из них пожизненное лишение свободы, его соучастнику - 24 года. Для отбытия наказания им обоим определена исправительная колония особого режима. Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования потерпевших на общую сумму свыше 8 млн рублей.

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