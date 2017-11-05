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Общество

Очередной митинг обманутых дольщиков прошёл во Владивостоке

По окончании мероприятия участники составили резолюцию
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

Очередной митинг обманутых дольщиков прошёл во Владивостоке в субботу, 4 ноября. Около ста участников долевого строительства в очередной раз собрались для того, чтобы рассказать о своих проблемах, сообщает РИА VladNews.

 Участие в мероприятии приняли обманутые дольщики с недостроев по адресу Кипарисовая, 2 и 26, Пихтовая,35, Партизанский проспект, 52, жители комплекса Снеговая падь «Корпус Д». Многие сообщили, что до новоселья ещё далеко, однако приближается зимнее время года и необходимо решать проблему.

Также обманутые дольщики уверены, что чиновники знаю о проблеме всех недостроев, однако они не могут сообщить, как намерены решать данную проблему.

Участники митинга уверены, что это последнее мероприятие, которое они проводят в таком формате. В их проблеме есть и положительные стороны: один из собственников жилья выиграл суд, где чиновники намеревались превратить дольщиков в инвесторов. 

По окончании митинга участники составили резолюцию для прокуратуры и Следственного комитета.

Напомним, в этом году во Владивостоке прошли уже шесть мероприятий по проблемам обманутых дольщиков. 

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