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Происшествия

В Приморье по «горячим следам» задержан квартирный вор

Мужчина дал признательные показания
Фото: соцсети Фото: соцсети
Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы о краже из ее квартиры, расположенной в доме на улице Лесная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия, осмотрели квартиру, опросили заявительницу. Полицейские установили, что злоумышленник проник в жилище потерпевшей путем подбора ключа к замку входной двери, похитил денежные средства и скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 32-летнего жителя Артема. Мужчину доставили в отдел полиции, где он  дал признательные показания и рассказал, что похищенные деньги потратил на свои личные нужды

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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