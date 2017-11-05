Владивосток ждёт новый циклон

Ухудшение погодных условий ожидают в ночь с 7 на 8 ноября

Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 ноября, в Приморье установится теплая для ноября месяца погода. Потепление ожидает приморцев и с 6 по 7 ноября, однако в последующие дни придёт очередной циклон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на информационный портал «Маглипогода».

«Основное ухудшение погоды ожидается в ночь с 7 на 8 ноября. Ночью циклон пройдет через южную часть Хабаровского края. Приморский край окажется в теплом секторе этого циклона. В крае ожидаются осадки различной интенсивности. На юге края пройдет небольшой дождь, на севере края пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ночь будет теплая, поэтому осадки в основном будут в виде дождя. На перевалах местами возможен мокрый снег и гололедица. Утром 8 ноября местами возможен переход дождя в состояние снег с дождем, на севере местами возможен мокрый снег. Температура ночью +3 °С +9 °С, утром местами до 0 °С»,-указано в сообщении на информационном портале.

Также специалисты сообщили, что в пятницу, 10 ноября, есть вероятность усиления циклона над Приморским краем. В случае подтверждения информации будет сделано предупреждение.