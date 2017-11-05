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Общество

Песни о России и дружбе прозвучали в Приморье

Праздничные мероприятия прошли во Владивостоке
Фото: администрация Владивостока Фото: администрация Владивостока
Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 ноября, на Корабельной Набережной приморской столицы у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» состоялся митинг-концерт, посвященный Дню народного единства. Этот молодой государственный праздник призван объединить горожан разных возрастов и национальностей, он символизирует сплоченность всех жителей страны.

В мероприятии приняли участие: председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, вице-губернатор Приморского края Алексей Сухов, председатель думы города Андрей Брик, заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, ветераны, почётные граждане города, представители духовенства, военнослужащие, студенты, школьники, общественность

В исполнении творческих коллективов города прозвучали песни о России, единстве и дружбе, а выступающие в своих поздравительных речах выражали гордость за страну.

Председатель городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко сказал: «Единение – одно из главных условий успешного развития государства. Отмечая этот праздник, мы отдаем дань уважения отечественной истории, дружбе наций. У нас у всех различные истории, истории семей, но только совместно мы в состоянии преодолеть трудности, пройти все испытания. Пусть сплоченность и созидательная энергия станут залогом процветания нашего города и всей нашей страны».

Как отметили со сцены участники мероприятия, столица Приморья может служить достойным примером того, как люди разных национальностей и вероисповеданий находят взаимопонимание. Ведь Владивосток – один из самых многонациональных городов России, где в мире и согласии сегодня живут представители более 150 национальностей: русские, украинцы, корейцы, татары, казахи, армяне, китайцы, нанайцы и др.

«На протяжении 157 лет в городе сохраняется межнациональный мир и согласие. Уважение друг к другу, вежливость, желание помочь в сложной ситуации – это заметно в межличностном, повседневном общении с прохожими на улице, с автолюбителями и пешеходами, с соседями по подъезду, с коллегами на работе. У нас у всех одна общая цель – жить в процветающем городе, в которой каждый человек имеет право на достойную жизнь», – отметил заместитель председателя совета Приморской общественной организации таджикской диаспоры «Дусти» Шухрат Эгамбердиев.

«Я бы хотела, чтобы наши будущие поколения росли под мирным небом. Чтобы народы и страны жили в согласии друг с другом, – сказала жительница краевого центра Анастасия Каплина. – В этот праздничный день желаю всем гостям и жителям нашего города добра, благополучия, крепкого здоровья, душевных сил, оптимизма».

В честь Дня народного единства также сегодня во владивостокском амфитеатре набережной Спортивной гавани состоялся концерт, на котором зрителей порадовали своими яркими номерами вокальные коллективы.

Автор фоторепортажа: администрация Владивостока

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