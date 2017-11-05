Владивосток отметил День народного единства

Праздничные мероприятия прошли на Спортивной набережной города

Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в субботу, 4 ноября,в амфитеатре набережной Спортивной гавани состоялась творческая программа «В единстве наша сила». Поздравить с Днем народного единства жителей и гостей краевого центра на сцену вышли вокальные коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры Традиции и современность», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Послушать и посмотреть на концерт пришли горожане и туристы от мала до велика. Словно в калейдоскопе сменяли друг друга песни в исполнении вокальных коллективов. Так, на сцену вышли коллективы «Дети войны», «Наши голоса», «Русская песня», «Улыбка», «Юность», «Серпантин», «Горлица

В ходе концертной программы прозвучали вокальные композиции «Край берёзовый», «Русские праздники», «Новое поколение», «На всю планету Земля», «Москва златоглавая» и другие тематические песни.

Кроме этого, свои номера представили чтецы детского клубного формирования «Эстафета памяти».

Напомним, сегодня, 4 ноября во Владивостоке состоялся ряд торжественных мероприятий. В 11 часов около памятника морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, прошло мероприятие, посвященное 50-летию открытия этого мемориала.. В 12 часов у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» (ул. Корабельная набережная, 6) был организован митинг в честь Дня народного единства.