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Спорт

Игрокам «Луча-Энергии» не удалось одержать победу

Но они и не в списке проигравших
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

Футбольный клуб «Луч-Энергия» сыграл вничью с футбольным клубом  «Химки» в матче 21-го тура Национальной Футбольной Лиги, который состоялся в субботу, 4 ноября, на стадионе Динамо, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу ФК «Луч-Энергия».

Стоит отметить, что счёт открыли гости из подмосковья на 49 минуте матча. Однако уже на 62 минуте приморские футболисты ответили своей подачей. Каждая команда забила по одному голу.

Однако по информации источника, матч начался с задержкой на 15 минут. Приморские футболисты начали свою игру с акции протеста против задержек зарплаты. Из-за задержки матча клубу грозит денежный штраф.

На сегодняшний день «Луч-Энергия» занимает 15-е место. В период с 4 по 12 ноября им ещё предстоит встретиться с футбольными игроками

«Волгаря» и «Шинников».

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