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Общество

В Приморье могут появиться новые пособия по английскому языку

Андрей Тарасенко обеспокоен качеством образования в регионе
Фото: яндекс.ру Фото: яндекс.ру
Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

Библиотечные фонды Приморья нуждаются в обновлении. Особое внимание в крае следует уделить пособиям по иностранному языку. Такое мнение высказал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в ходе встречи с  первым вице-президентом группы компаний «Просвещение» Михаилом Кожевниковым в московском представительстве Администраии края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

 В рамках рабочей встречи Михаил Кожевников предложил Андрею Тарасенко заключить контракт на поставку в Приморье учебно-методической литературы для школьников.

«Мы можем закрыть потребность региона в учебной литературе для всех школьников – с первого по одиннадцатый класс с беспроцентной рассрочкой оплаты. Это учебники, соответствующие всем федеральным стандартам и входящие в федеральный перечень. Сейчас фонды школ Приморского края скомплектованы во многом из учебников, выпущенных до 2014 года, которые уже устарели. Еще один серьезный вопрос – обучение учителей. Прежде всего, по трем основным предметам – математика, русский и английский языки, необходимым для сдачи единого государственного экзамена», – отметил он.

Андрей Тарасенко  также отметил, что вопрос изучения иностранных языков является очень актуальным для Приморья.

«Очень интересен для региона английский язык, так как в Приморье приезжает большое число иностранцев, и нам нужны экскурсоводы и волонтеры, которые будут с ними работать», – обозначил врио Губернатора Приморья.

Михаил Кожевников сообщил, что у издательства есть опыт создания учебной литературы по английскому языку с региональной спецификой.

«Такие учебники позволят изучать предмет на особенностях культуры, истории и географии именно Приморского края, чтобы его жители могли рассказать иностранцам о своей территории», – отметил он.

Представитель издательства также предложил оснастить современным оборудованием школьные классы и кабинеты допобразования для занятий информатикой, робототехникой, цифровыми технологиями, в том числе детского технопарка «Кванториум». А также – реализовать в регионе программы повышения квалификации и профессионального роста педагогов.

Участники встречи договорились подписать соглашение, в котором будут отражены все направления сотрудничества, включая этапы по обеспечению учебно-методической литературой. Для этого Андрей Тарасенко поручил своему заместителю – и.о. вице-губернатора Приморского края Константину Межонову в ближайшее время связаться с представителями издательства для детальной проработки прозвучавших предложений

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