Доллар взял курс на повышение

Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня, 5 ноября: доллар США составляет 58.42 рубля, а евро- 68.08 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. В период праздничных дней американская и европейская валюта взяли курс на повышение в стоимости. Аналитики сообщили, что к началу следующей недели доллар может подняться до 59 рублей, а европейская валюта, при этом, не увеличится в стоимости.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Оперкассе на Фокина,18 за 59.25 рубля, а продать валюту выгодно в том же самом банке за 58.30 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примтеркомбанке за 69 рублей, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 67.80 рубля за один евро.