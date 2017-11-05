Доллар взял курс на повышение 08:40, 05 ноября Доллар взял курс на повышение
Гороскоп на 5 ноября 07:10, 05 ноября Гороскоп на 5 ноября
Политические телеграм-каналы высказались по поводу смены власти во Владивостоке 05:49, 05 ноября Политические телеграм-каналы высказались по поводу смены власти во Владивостоке (Эксклюзив)
Новостная лента
Ноябрь, 05 воскресенье
09:30
Игорь Пушкарев сложил полномочия главы Владивостока Фото
09:30
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
09:20
В Приморье могут появиться новые пособия по английскому языку
08:40
Доллар взял курс на повышение
07:10
Гороскоп на 5 ноября
05:49
Политические телеграм-каналы высказались по поводу смены власти во Владивостоке Эксклюзив
04:01
Подростки держат в страхе жителей одного из домов во Владивостоке Эксклюзив
02:48
Жительницу Омской области два часа истязали ее соседи
01:07
Специалисты составили лунный календарь на ноябрь 2017 года для стрижки и окраски волос
Ноябрь, 04 суббота
23:22
Более 4 тысяч иностранцев получили электронную визу
22:04
В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными
21:33
Более 80% сои убрано в Приморье
20:26
Рослесхоз: Задымление во Владивостоке связано с палом травы, а не лесными пожарами
19:18
Необычная услуга появилась в соцсетях с выходом в свет нового iPhone X Фото
18:06
РЖД заявили о приостановке продажи билетов в плацкарт и общие вагоны
17:21
Как вести себя в местах массового скопления людей?
16:50
Время говорить: Журналистика в США Видео
16:11
Девушка из Приморья прошла в финал конкурса «Краса студенчества России»
15:38
Приморским автомобилистам наплевать на инвалидов
15:07
ФАС проверит ценообразование на новый iPhone X
14:46
Необычное ДТП устроил автомобилист во Владивостоке Фото
14:25
Погода во Владивостоке сегодня, 4 ноября, потенциально опасна Фото
14:04
ХК «Адмирал» расторг контракт с нападающим
13:43
«Луч-Энергия» сыграет с «Химками»
13:22
Площадь действующих пожаров в Приморье увеличилась за сутки на 600 га
13:00
ГАИ Приморья сделала важное заявление
12:39
Рабочим, пожаловавшимся Андрею Тарасенко на задержку зарплат, выплатили долги
12:18
Неуправляемый большегруз устроил массовое ДТП во Владивостоке Фото и Видео
11:57
В Индии построили самую высокогорную автодорогу в мире
11:36
Андрей Тарасенко назначил нового вице-губернатора
11:15
Приморец получил срок за попытку спасти товарища
10:54
За сутки в Приморье потушили 14 пожаров
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Доллар взял курс на повышение

Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня, 5 ноября: доллар США составляет 58.42 рубля, а евро- 68.08 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. В период праздничных дней американская и европейская валюта взяли курс на повышение в стоимости. Аналитики сообщили, что к началу следующей недели доллар может подняться до 59 рублей, а европейская валюта, при этом, не увеличится в стоимости.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Оперкассе на Фокина,18 за 59.25 рубля, а продать валюту выгодно в том же самом банке за 58.30 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примтеркомбанке за 69 рублей, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 67.80 рубля за один евро.

Похожие новости
Рабочим, пожаловавшимся Андрею Тарасенко на задержку зарплат, выплатили долги
12:39, 04 ноября 2017 Рабочим, пожаловавшимся Андрею Тарасенко на задержку зарплат, выплатили долги

Долги погашены в полном объеме

Андрей Тарасенко назначил нового вице-губернатора
11:36, 04 ноября 2017 Андрей Тарасенко назначил нового вице-губернатора

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко взял себе в замы бывшего советника Хорошавина

Какие меры предпримет Ксения Собчак на посту Президента РФ?
04:25, 04 ноября 2017 Какие меры предпримет Ксения Собчак на посту Президента РФ?

Количество поддерживающих телеведущую увеличивается

Депутаты оценили спортивные достижения приморцев
17:31, 03 ноября 2017 Депутаты оценили спортивные достижения приморцев

И выделили деньги на развитие спорта

США призывают все страны усилить давление на КНДР
17:24, 03 ноября 2017 США призывают все страны усилить давление на КНДР

Время на мирное решение ядерной проблемы КНДР заканчивается

Ремонтом дорог в Приморье займётся белорусская техника?
16:01, 03 ноября 2017 Ремонтом дорог в Приморье займётся белорусская техника?

Такую идею озвучил Андрей Тарасенко

Рубль продолжает укреплять свои позиции
13:09, 03 ноября 2017 Рубль продолжает укреплять свои позиции

Курс валют на 3 ноября