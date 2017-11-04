Более 4 тысяч иностранцев получили электронную визу

Всего путешественникам выдано 4035 электронных документов

Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Электронная виза, введенная в Свободном порту Владивосток и действующая пока только на территории Приморья, продолжает привлекать на Дальний Восток граждан из разных стран мира. сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации края. На сегодняшний день право познакомиться с Россией с помощью упрощенного визового режима оформили уже более четырех тысяч человек.

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю, всего путешественникам выдано 4035 электронных документов, большая часть из которых по-прежнему принадлежит гражданам Китая и Японии. Жители этих же государств продолжают лидировать среди тех, кто уже воспользовался новым механизмом.

«На данный момент Приморье с помощью электронной визы посетили почти 1400 китайцев и более 900 японцев. Всего с начала действия преференции в регион по новой схеме въехали почти 2500 иностранцев», – рассказали специалисты.

По их словам, среди тех, кто также уже побывал в крае – граждане Сингапура (48), Индии (15 человек), Северной Кореи (6), Саудовской Аравии (5), Ирана (3), ОАЭ (3), Турции(2), Алжира (1), Мексики (1) и Кувейта (1).

Примечательно, что не все путешественники прибыли в регион через международный аэропорт Владивосток, часть иностранцев – 13 японцев и один китаец – въехали в край через морской терминал.

Отметим, пока морской пункт пропуска Владивосток и аэропорт Кневичи в Приморье – единственные пропускные точки, через которые в Россию можно попасть по новому режиму. Однако с января 2018 года планируется расширение этого списка. В частности, в Приморский край можно будет въехать также через пункты железнодорожного пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», пункты автомобильного пропуска «Полтавка» и «Турий Рог», а также попасть через морские пропускные пункты «Зарубино» и «Посьет».

Кроме того, с января следующего года для обладателей электронных виз откроют свои двери морские пункты пропуска «Корсаков» в Сахалинской области и «Петропавловск-Камчатский» в Камчатском крае.

Напомним, с 1 августа 2017 года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому въехать на территорию России иностранные граждане теперь могут по упрощенному визовому режиму.

Отметим, пока морской пункт пропуска Владивосток и аэропорт Кневичи в Приморье – единственные пропускные точки, через которые в Россию можно попасть по новому режиму. Однако с января 2018 года планируется расширение этого списка. В частности, в Приморский край можно будет въехать также через пункты железнодорожного пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», пункты автомобильного пропуска «Полтавка» и «Турий Рог», а также попасть через морские пропускные пункты «Зарубино» и «Посьет».

Кроме того, с января следующего года для обладателей электронных виз откроют свои двери морские пункты пропуска «Корсаков» в Сахалинской области и «Петропавловск-Камчатский» в Камчатском крае.

Напомним, с 1 августа 2017 года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому въехать на территорию России иностранные граждане теперь могут по упрощенному визовому режиму.

Алгоритм действий для граждан, желающих посетить Свободный порт Владивосток, предельно прост: необходимо не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы на специальном сайте.

Новый, революционный для нашей страны, механизм повысит туристскую привлекательность Дальнего Востока и повлияет на развитие региона в целом.

Справочно: в список государств, граждане которых могут воспользоваться правом получения электронной визы, вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.