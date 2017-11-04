В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

Канада собирается в угоду русофобскому лобби «изолировать себя от одной из ключевых мировых держав»

Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Канадские санкции в отношении России бессмысленны и ведут к изоляции самой Канады, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на ФАН. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин.

«Решение Канады о введении антироссийских санкций под ложным предлогом лицемерного продвижения прав человека абсолютно бессмысленно и неблаговидно», — прокомментировал решение канадских властей Калинин.

Посол подчеркнул, что Канада собирается в угоду русофобскому лобби «изолировать себя от одной из ключевых мировых держав». По мнению Калинина, решение Оттавы возвращает страну к «узкому черно-белому восприятию мира», которое «не соответствует современной геополитике». Также дипломат напомнил, что в случае введения новых санкций ответ России будет «неизбежным и взаимным».

Как стало известно ранее, правительство Канады решило ввести персональные санкции против 52-х иностранных граждан, среди которых оказались 30 россиян. Всех подпавших под санкции иностранцев власти Канады считают причастными к нарушению прав человека или замешанными в «актах масштабной коррупции».