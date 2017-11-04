Рослесхоз: Задымление во Владивостоке связано с палом травы, а не лесными пожарами 20:26, 04 ноября Рослесхоз: Задымление во Владивостоке связано с палом травы, а не лесными пожарами
Необычная услуга появилась в соцсетях с выходом в свет нового iPhone X 19:18, 04 ноября Необычная услуга появилась в соцсетях с выходом в свет нового iPhone X (Фото)
Необычное ДТП устроил автомобилист во Владивостоке 14:46, 04 ноября Необычное ДТП устроил автомобилист во Владивостоке (Фото)
Новостная лента
Ноябрь, 04 суббота
22:55
Игорь Пушкарев сложил полномочия главы Владивостока Фото
22:55
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
22:04
В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными
21:33
Более 80% сои убрано в Приморье
20:26
Рослесхоз: Задымление во Владивостоке связано с палом травы, а не лесными пожарами
19:18
Необычная услуга появилась в соцсетях с выходом в свет нового iPhone X Фото
18:06
РЖД заявили о приостановке продажи билетов в плацкарт и общие вагоны
17:21
Как вести себя в местах массового скопления людей?
16:50
Время говорить: Журналистика в США Видео
16:11
Девушка из Приморья прошла в финал конкурса «Краса студенчества России»
15:38
Приморским автомобилистам наплевать на инвалидов
15:07
ФАС проверит ценообразование на новый iPhone X
14:46
Необычное ДТП устроил автомобилист во Владивостоке Фото
14:25
Погода во Владивостоке сегодня, 4 ноября, потенциально опасна Фото
14:04
ХК «Адмирал» расторг контракт с нападающим
13:43
«Луч-Энергия» сыграет с «Химками»
13:22
Площадь действующих пожаров в Приморье увеличилась за сутки на 600 га
13:00
ГАИ Приморья сделала важное заявление
12:39
Рабочим, пожаловавшимся Андрею Тарасенко на задержку зарплат, выплатили долги
12:18
Неуправляемый большегруз устроил массовое ДТП во Владивостоке Фото и Видео
11:57
В Индии построили самую высокогорную автодорогу в мире
11:36
Андрей Тарасенко назначил нового вице-губернатора
11:15
Приморец получил срок за попытку спасти товарища
10:54
За сутки в Приморье потушили 14 пожаров
10:32
Сотрудник ГУФСИН в Приморье сядет в тюрьму на 2,5 года
10:12
Приморец получил пожизненный срок за тяжкое преступление
09:52
Бдительная жительница Приморья предотвратила кражу
09:39
Восемь междугородных рейсов из Владивостока отменены сегодня, 4 ноября
09:27
На Корабельной Набережной ограничат движение и парковку транспорта на время проведения митинга
09:12
В Приморье сегодня без осадков
08:15
56 юных горожан вступили в волонтерское движение Владивостока
07:31
Гороскоп на 4 ноября
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Более 80% сои убрано в Приморье

Сельхозпроизводители собрали 308 тысяч тонн
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

В Приморском крае собрано более 300 тысяч тонн сои. сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-служба администрации города.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, на сегодняшний день убрано более 220 тысяч гектаров сои – 80% от плана. Сельхозпроизводители собрали 308 тысяч тонн сои. Урожайность на уровне прошлого года – 14 центнеров с гектара.

Высокая урожайность отмечается в Лесозаводске, Уссурийске и Октябрьском районе – 17 центнеров с гектара.

Напомним, ранее врио Губернатора Андрей Тарасенко подчеркнул, что Приморье обладает огромным потенциалом для развития собственного сельскохозяйственного производства, однако на данный момент доля этой отрасли в валовом региональном продукте не превышает 5%.

«Сельское хозяйство в крае нужно поднимать. Приморцы должны получать свою местную продукцию. Нужно строить птицефабрики и развивать животноводческие комплексы», – заявил Андрей Тарасенко.

Отметим, Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой.

Похожие новости
Необычная услуга появилась в соцсетях с выходом в свет нового iPhone X
19:18, 04 ноября 2017 Необычная услуга появилась в соцсетях с выходом в свет нового iPhone X

Бизнес на коробках от модных девайсов

РЖД заявили о приостановке продажи билетов в плацкарт и общие вагоны
18:06, 04 ноября 2017 РЖД заявили о приостановке продажи билетов в плацкарт и общие вагоны

Решение касается поездов дальнего следования отправлением с 1 января Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/4702646

Как вести себя в местах массового скопления людей?
17:21, 04 ноября 2017 Как вести себя в местах массового скопления людей?

Памятка от правоохранительных органов Приморья

Девушка из Приморья прошла в финал конкурса «Краса студенчества России»
16:11, 04 ноября 2017 Девушка из Приморья прошла в финал конкурса «Краса студенчества России»

Отбор конкурсанток проходил в кампусе ДВФУ накануне

Приморским автомобилистам наплевать на инвалидов
15:38, 04 ноября 2017 Приморским автомобилистам наплевать на инвалидов

Госавтоинспекция и представители ДНД провели профилактический рейд в Артеме

ФАС проверит ценообразование на новый iPhone X
15:07, 04 ноября 2017 ФАС проверит ценообразование на новый iPhone X

Поводом для проверки послужила жалоба покупателя

Погода во Владивостоке сегодня, 4 ноября, потенциально опасна
14:25, 04 ноября 2017 Погода во Владивостоке сегодня, 4 ноября, потенциально опасна

В крае сильный ветер