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Общество

Необычная услуга появилась в соцсетях с выходом в свет нового iPhone X

Бизнес на коробках от модных девайсов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Айфономания захлестнула россиян, сообщает корреспондент РИА VladNews. Накануне старта продаж нового iPhone X в социальных сетях появилось необычно предложение для любителей Apple.

Неизвестные предлагают к покупке коробочки от новых девайсов. В наличии два разных цвета. Стоит отметить, что самих гаджетов в коробках нет. Упаковки от последней модели продукции Apple предлагают приобрети за 7500 рублей. Кроме того, для тех, кому коробка нужна только для фото в Instagram, есть услуга "Аренда для фото" стоимостью в 1000 рублей. 


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