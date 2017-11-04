РЖД заявили о приостановке продажи билетов в плацкарт и общие вагоны

"Российские железные дороги" (РЖД) в связи с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на следующий год с 3 ноября 2017 года временно приостанавливают продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования ОАО "ФПК" отправлением с 1 января 2018 года (за исключением поездов категории "скоростной"). Об этом говорится в сообщении РЖД. Продажи остальных категорий билетов, включая билеты на поезда "Сапсан", осуществляются в обычном режиме.
Продажи билетов в плацкарт и купе будут сразу же возобновлены после принятия соответствующих решений.
В случае, если назначенные тарифы будут отличаться от ранее установленных, пассажирам будет компенсирована разница в стоимости или предложен возврат без штрафных санкций. О механизмах компенсации и возврата будет объявлено позднее.
Ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы России Александр Редько заявил, чтоведомство предлагает в 2018 году снизить тарифы на пассажирские перевозки в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах на 10%.