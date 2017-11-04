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Общество

Как вести себя в местах массового скопления людей?

Памятка от правоохранительных органов Приморья
Фото: Администрация Приморья Фото: Администрация Приморья
Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Правоохранительные органы Приморья напоминают о том, как вести себя в местах массового скопления людей и что необходимо сделать при обнаружении подозрительных предметов, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Правила безопасного поведения на массовых мероприятиях:

– попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны – проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и другие. Обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.

– легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода;

– старайтесь сохранять спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию;

– избегайте больших скоплений людей. Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события;

– если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из нее;

– глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена;

– стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками;

– любыми способами старайтесь удержаться на ногах. Не держите руки в карманах;

– двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки;

– если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа;

– если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять;

– если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.

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