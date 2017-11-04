Время говорить: Журналистика в США

Главный редактор РИА VladNews рассказала о поездке по обмену опытом

Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Главный редактор РИА VladNews Мария Стеблянко рассказала в программе "Время говорить" на 8 канале о своей поездке в Америку по программе "Открытый мир" Конгресса США, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. В ходе поездки, которая была посвящена обмену передовым опытом СМИ, российские журналисты посетили редакции ТВ, газет и радиостанций в штате Нью-Йорк и своими глазами посмотрели на работу американских коллег. Подробнее в сюжете VIII канала.