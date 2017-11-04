Необычное ДТП устроил автомобилист во Владивостоке 14:46, 04 ноября Необычное ДТП устроил автомобилист во Владивостоке (Фото)
Погода во Владивостоке сегодня, 4 ноября, потенциально опасна 14:25, 04 ноября Погода во Владивостоке сегодня, 4 ноября, потенциально опасна (Фото)
ХК «Адмирал» расторг контракт с нападающим 14:04, 04 ноября ХК «Адмирал» расторг контракт с нападающим
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Ноябрь, 04 суббота
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16:52
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Время говорить: Журналистика в США Видео
16:11
Девушка из Приморья прошла в финал конкурса «Краса студенчества России»
15:38
Приморским автомобилистам наплевать на инвалидов
15:07
ФАС проверит ценообразование на новый iPhone X
14:46
Необычное ДТП устроил автомобилист во Владивостоке Фото
14:25
Погода во Владивостоке сегодня, 4 ноября, потенциально опасна Фото
14:04
ХК «Адмирал» расторг контракт с нападающим
13:43
«Луч-Энергия» сыграет с «Химками»
13:22
Площадь действующих пожаров в Приморье увеличилась за сутки на 600 га
13:00
ГАИ Приморья сделала важное заявление
12:39
Рабочим, пожаловавшимся Андрею Тарасенко на задержку зарплат, выплатили долги
12:18
Неуправляемый большегруз устроил массовое ДТП во Владивостоке Фото и Видео
11:57
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11:36
Андрей Тарасенко назначил нового вице-губернатора
11:15
Приморец получил срок за попытку спасти товарища
10:54
За сутки в Приморье потушили 14 пожаров
10:32
Сотрудник ГУФСИН в Приморье сядет в тюрьму на 2,5 года
10:12
Приморец получил пожизненный срок за тяжкое преступление
09:52
Бдительная жительница Приморья предотвратила кражу
09:39
Восемь междугородных рейсов из Владивостока отменены сегодня, 4 ноября
09:27
На Корабельной Набережной ограничат движение и парковку транспорта на время проведения митинга
09:12
В Приморье сегодня без осадков
08:15
56 юных горожан вступили в волонтерское движение Владивостока
07:31
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05:36
Спортивный праздник «Путь к победе» пройдет в школе единоборств Владивостока
04:25
Какие меры предпримет Ксения Собчак на посту Президента РФ?
03:24
Заявку в школу «Звёзды КВН» можно подать до 7 ноября
02:23
Овощи от приморских фермеров приобретают горожане на центральной площади Владивостока
01:36
Гран-при IV Азиатско-Тихоокеанских хоровых игр завоевал хор «Алые паруса» детской школы искусств № 1 Владивостока
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4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
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8 канал

Время говорить: Журналистика в США

Главный редактор РИА VladNews рассказала о поездке по обмену опытом
Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Главный редактор РИА VladNews Мария Стеблянко рассказала в программе "Время говорить" на 8 канале о своей поездке в Америку по программе "Открытый мир" Конгресса США, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. В ходе поездки, которая была посвящена обмену передовым опытом СМИ, российские журналисты посетили редакции ТВ, газет и радиостанций в штате Нью-Йорк и своими глазами посмотрели на работу американских коллег. Подробнее в сюжете VIII канала.

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