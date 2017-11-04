Главный редактор РИА VladNews Мария Стеблянко рассказала в программе "Время говорить" на 8 канале о своей поездке в Америку по программе "Открытый мир" Конгресса США, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. В ходе поездки, которая была посвящена обмену передовым опытом СМИ, российские журналисты посетили редакции ТВ, газет и радиостанций в штате Нью-Йорк и своими глазами посмотрели на работу американских коллег. Подробнее в сюжете VIII канала.
Время говорить: Журналистика в США
Главный редактор РИА VladNews рассказала о поездке по обмену опытомВладивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.
Похожие новости
14:31, 03 ноября 2017 Премьера «Собачьего сердца» в Приморском театре молодежи
Время говорить
14:03, 03 ноября 2017 Всероссийский Дед Мороз привез спортивные подарки для Детского дома №2
Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции, проходящей через 29 городов
13:43, 02 ноября 2017 Дружная семья диких котят живёт в известном зоопарке Владивостока
Львёнок, тигрёнок и маленький леопард
12:40, 02 ноября 2017 Чемпионат Приморского края по пауэрлифтингу прошел во Владивостоке
Соревнования собрали взрослых спортсменов в экипировочном дивизионе
17:46, 01 ноября 2017 Владивосток возвращается в край
Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с представителями городской власти
18:31, 30 октября 2017 Учащиеся школы № 62 Владивостока выбрали своего президента
Все по-взрослому
17:49, 30 октября 2017 Набережной Цесаревича — 5 лет
Самая молодая набережная города празднует свой первый юбилей