Приморским автомобилистам наплевать на инвалидов

Госавтоинспекция и представители ДНД провели профилактический рейд в Артеме

Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

В Артеме провели мероприятия по соблюдению ПДД в части парковки транспортных средств в зоне действия дорожного знака и разметки «Место стоянки» с информационной табличкой «Только для инвалидов», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Профилактический рейд прошел вблизи торговых центров города. В результате мероприятий полицейские привлекли к ответственности семь водителей, в отношении которых были составлены административные материалы по части 2 статьи 12.19 КоАП РФ (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов). За данное правонарушение предусмотрено наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.

Должностным лицам торговых центров, на территории парковки которых стерты или отсутствуют разметка «Место стоянки» и дорожные знаки, обозначающие места для парковки лиц с ограниченными возможностями, сотрудники Госавтоинспекции рекомендовали в кратчайшие сроки устранить недостатки.