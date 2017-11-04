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Общество

ФАС проверит ценообразование на новый iPhone X

Поводом для проверки послужила жалоба покупателя
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась ценообразованием нового смартфона Apple iPhone X, продажи которого в пятницу стартовали в России. сообщает РИА Vladnews со ссылкой на ФАН. Поводом для проверки стало обращение одного из покупателей, который пожаловался на одинаковые цены на «яблочную» новинку в магазинах.

Аналогичные жалобы высказывались россиянами, когда начались продажи предыдущего поколения смартфонов — iPhone 8. По словам главы ФАС Игоря Артемьева, Apple уже уличали в ценовом сговоре. В марте американскую компанию в России оштрафовали на 1,75 млн рублей.

iPhone X вызвал необыкновенный ажиотаж в России. Например, в Москве поклонники продукции Apple три дня стояли в очереди, чтобы приобрести долгожданный гаджет. В пятницу у магазина re:Store на Тверской улице в Москве стояла очередь из 500 человек. Самая дешевая версия iPhone X стоит 79,9 тыс. рублей, более продвинутая — 91,9 тыс. рублей.

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