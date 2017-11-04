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Происшествия

Необычное ДТП устроил автомобилист во Владивостоке

Виновник произошедшего с места происшествия скрылся
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Необычный инцидент произошел на одной из АЗС Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews.

По  словам очевидцев, все произошло на одной из заправок в районе улицы Некрасовская примерно в 4 часа утра. Водитель автомобиля марки Nissan Juke вместе со своими "веселыми" спутниками заехали на АЗС, заправили автомобиль, а после чего владельцу транспорта приглянулся подиум Nissan, на котором обычно стоял автомобиль компании. В этот раз транспортное средство отсутствовало, и автолюбитель решил, что его автомобиль достоен быть на пьедестале одноименной автомобильной компании. неподрасчитав скорость, водитель влетел на подиум и посадил автомобиль на днище: передние колеса ТС свисали с конструкции. Пассажиры авто толкали Nissan Juke в разные стороны, но безрезультатно: автомобиль только издавал скрипучие звуки. 

Кассир АЗС, наблюдавший действо, вызвал сотрудников полиции, к приезду которых водитель и пассажиры автомобиля уже успели скрыться с места происшествия, бросив своего "железного коня". 

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

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