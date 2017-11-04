Неуправляемый большегруз устроил массовое ДТП во Владивостоке

Более трех автомобилей пострадали под тяжестью фуры

Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе улицы Космонавтов. По словам очевидцев, экскаватор буксировал автомобиль марки Hino. По неизвестным пока причинам буксировочный трос порвался, и неуправляемый большегруз покатился вниз. Первой жертвой габаритного авто стал Subaru Impreza, который отлетел в припаркованный рядом автомобиль марки ToyotaHiace. В это время Hinoсносит столб и стесывает бок все тому же ToyotaHiace. Следующей жертвой неуправляемой фуры становится автомобиль марки HondaFit, после чего большегруз сносит новые леерные ограждения, приземляясь на SubaruLegacy, отлетевшую на еще один припаркованный авто.

По предварительной информации, никто не пострадал. Все детали аварии еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС.