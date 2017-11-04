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Спорт

ХК «Адмирал» расторг контракт с нападающим

Евгений Григоренко покидает Владивосток
Фото: пресс-служба ХК «Адмирал» Фото: пресс-служба ХК «Адмирал»
Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

25-летний нападающий Евгений Григоренко, сыгравший за «моряков» 14 матчей и набравший в них 3 (1+2) очка, покидает Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК. Соглашение с ним расторгнуто по обоюдному согласию.

"Это обоюдное решение и игрока, и клуба, - рассказал генменеджер приморцев Ильдар Мухометов. – Потому что, во-первых, хоккеист нерегулярно попадал в основной состав. А во-вторых, при этом являлся достаточно высокооплачиваемым игроком. Клуб же идет по пути финансового оздоровления. В связи с этим мы принимаем ряд мер, в том числе по снижению зарплатной ведомости".

Скорее всего, это не последние изменения в составе команды. После первых игр ближайшей домашней серии планируется принять решение по некоторым другим игрокам, не всегда попадающим в основу. 

"Формирование состава ведется в ежедневном режиме, и мы ищем наиболее эффективные пути одновременно и для усиления состава, и для финансового оздоровления клуба", - комментирует собеседник агентства.

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