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Общество

Девушка из Приморья прошла в финал конкурса «Краса студенчества России»

Отбор конкурсанток проходил в кампусе ДВФУ накануне
Фото: Администрация Приморья Фото: Администрация Приморья
Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

В приморье подвели итоги отборочных этапов Всероссийского конкурса «Краса студенчества России», сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации края. В результате в финал вышли 12 девушек, одна из которых будет представлять Приморье. 

Отбор конкурсанток проходил в кампусе ДВФУ накануне. Два дня девушки проходили испытания: «Эссе», «Презентация» и «Собеседование», Free Dance, а также «Деловая игра», «Защита проекта» и конкурс творческих номеров. Сумма полученных за каждый конкурс баллов определила 12 последующих финалисток. Теперь участницы будут готовиться к финальному шоу, которое состоится в кампусе университета 6 ноября. 

По результатам отбора в финал прошли: Гульнара Сабирова (Удмуртский государственный университет, Удмуртская Республика), Алена Пугачева (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский край), Ольга Шевченко (Алтайский государственный аграрный университет, Алтайский край), Елена Новоселова (Поволжский государственный технологический университет, Республика Марий Эл), Карина Семенова (Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, Республика Коми), Людмила Блинникова (Дальневосточный Юридический Институт МВД России, Хабаровский край), Мария Семеленова (Ульяновский государственный педагогический университет имени Ульянова, Ульяновская область), Алёна Смирнова (Северный (Арктический) федеральный университет имени Ломоносова, Архангельская область), Ева Катте (Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева, Самарская область), Алёна Соколова, (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова Министерства здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург), Юлия Девяткова (Тюменский государственный университет, Тюменская область).

Приморье в финальном этапе конкурса представит студентка Морского государственного университета имени адмирала Невельского Елена Сергеева.

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