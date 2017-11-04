ГАИ Приморья сделала важное заявление

В МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю изменен режим работы

Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

В связи со значительным ростом количеством граждан, записывающихся на предоставление государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), возросшим интересом жителей Приморского края к получению услуг в электронном виде, - в МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю изменен режим работы:

Прием граждан, записавшихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru):

Понедельник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);

Вторник с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);

Четверг с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00);

Пятница с 08:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00).

Прием граждан в порядке живой очереди:

Среда с 08:00 до 12:00

Выходные дни: суббота, воскресенье.

Выездной пункт п.Кавалерово (ул. Краснознаменная, 3) работает один раз в неделю (четверг) с 09.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Приморского края на период праздничных дней

В период праздников, приуроченных ко Дню народного единства, в подразделениях МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться 6 ноября (понедельник) с 08:00 до 17:00, с перерывом на обед с 12.00-13.00.

Также сотрудники ГИБДД напоминают о том, что с помощью Портала gosuslugi.ru можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД. С 1 января 2017 года пользователи Единого портала государственных услуг могут оплачивать государственную пошлину со «скидкой» 30% от суммы госпошлины. Нововведение касается и государственных услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией.