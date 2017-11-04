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Политика и экономика

Рабочим, пожаловавшимся Андрею Тарасенко на задержку зарплат, выплатили долги

Долги погашены в полном объеме
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Рабочие, строящие микрорайон «Шестой» в Большом Камне для работников завода «Звезда», получили задержанную заработную плату в полном объеме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. 

Напомним, 30 октября врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко проинспектировал работы на стройплощадке микрорайона «Шестой». Строительство шестнадцати четырехэтажных домов идет по графику, однако один из рабочих пожаловался главе региона на то, что работодатель не оплачивает работу третий месяц.

Андрей Тарасенко поручил разобраться в ситуации: врио губернатора Приморья вызвал генерального подрядчика стройки и поручил немедленно решить этот вопрос.

"Либо вы немедленно решаете проблему, либо этой стройки у вас не будет. Люди у вас днем и ночью работают, а денег месяцами не видят!", - сказал Тарасенко, слова которого цитирует пресс-служба администрации. Он поручил представителям судоверфи взять эту ситуацию под личный контроль, после чего следственное управление СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы».

Как сообщил информационному агентству директор ООО «Техстрой», которое и является одним из субподрядчиков, долги погашены в полном объеме.

«Задолженность по заработной плате за сентябрь составляла 236 800 рублей. 31 октября и 1 ноября мы выплатили 224 180 рублей. Оставшийся долг погасили на следующий день, 2 ноября. Деньги за выполненные нашей компанией в августе работы получены 1 ноября. Из этой суммы выплатим зарплаты за октябрь в полном объеме», – сообщил Владимир Русаков, генеральный директор ООО «Техстрой».

Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина в настоящее время в рамках режима ТОР «Большой Камень» на базе Дальневосточного завода «Звезда» создается современная судоверфь. Значимость проекта обусловлена тем, что здесь будут строиться такие крупнотоннажные объекты, как суда для освоения углеводородного потенциала арктического шельфа. В настоящее время нигде в мире не осуществляется промышленная добыча и транспортировка нефти и газа в условиях комплексного воздействия ледовых и других внешних нагрузок, характерных для перспективных российских месторождений.

Как неоднократно подчеркивал глава государства, судостроение в стране должно предоставлять качественную и конкурентоспособную продукцию, а российские компании – заказывать суда надо на отечественных верфях.

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