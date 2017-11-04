Рослесхоз: Задымление во Владивостоке связано с палом травы, а не лесными пожарами

Площадь травяных палов в Приморском крае превышает 100 тыс. га

Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Причиной дыма во Владивостоке не могут являться лесные пожары в Приморье, так как ветер приносит его в город с другой стороны, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Николая Кротова.

"В последнее время пошла достаточно серьезная информация о дыме во Владивостоке, причиной называют лесные пожары, которые действуют в Приморском крае. Я хотел бы заявить, что эта информация не соответствует действительности. Дует западный ветер, а все пожары расположены к востоку и чуть-чуть к северу от Владивостока. Причиной дыма они точно являться не могут", - сказал Кротов.

По его словам, причина задымления Владивостока - палы травы, а также лесные пожары на территории КНР, очаги которых находятся к западу от города. По данным ведомства, площадь травяных палов в Приморском крае превышает 100 тыс. га. Нормализовать ситуацию позволило бы соблюдение гражданами правил введенного особого противопожарного режима и постановления правительства "О неконтролируемом сжигании сухой травянистойрастительности".

Как отметил Кротов, на сегодняшний день лесопожарная ситуация в Приморском крае сложная, но говорить о том, что она развивается катастрофически, нельзя.