В Индии построили самую высокогорную автодорогу в мире

Новая трасса протяженностью 86 км соединяет населенные пункты Чисумле и Демчок

Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Самая высокогорная автодорога в мире построена в Индии, в области Ладакх в штате Джамму и Кашмир на севере страны, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на телеканал Эн-ди-ти-ви. Самая высокая точка трассы расположена на 19 300 футов (около 5 883 м).

Новая трасса протяженностью 86 км соединяет населенные пункты Чисумле и Демчок. Дорога расположена в непосредственной близости от границы с Китаем и имеет стратегическое значение, отметил телеканал. В Демчоке, который находится примерно в 230 км от Леха - крупнейшего города области Ладакх - размещен индийский военный лагерь.

Строительство этой трассы стало "настоящим подвигом" индийских строителей - дорожные работы шли в условиях разреженного, бедного кислородом воздуха при низких температурах.

Индия активно сооружает в Ладакхе железные и автомобильные дороги, которые при необходимости позволят быстро перебросить войска и технику в этот горный регион. В июне Нью-Дели заявил, что намерен в ближайшие годы построить железнодорожную ветку Биласпур - Манали - Лех, которая свяжет отдаленные области горных штатов Химачал- Прадеш и Джамму и Кашмир, в том числе и область Ладакх, с остальной Индией. Предполагается, что самая высокая точка трассы может достичь высоты 5 300 метров. Таким образом эта дорога должна стать самой высокой в мире железной дорогой.