Неуправляемый большегруз устроил массовое ДТП во Владивостоке 12:18, 04 ноября Неуправляемый большегруз устроил массовое ДТП во Владивостоке (Фото и Видео)
Андрей Тарасенко назначил нового вице-губернатора 11:36, 04 ноября Андрей Тарасенко назначил нового вице-губернатора
Приморец получил пожизненный срок за тяжкое преступление 10:12, 04 ноября Приморец получил пожизненный срок за тяжкое преступление
Новостная лента
Ноябрь, 04 суббота
12:20
Игорь Пушкарев сложил полномочия главы Владивостока Фото
12:20
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
12:18
Неуправляемый большегруз устроил массовое ДТП во Владивостоке Фото и Видео
11:57
В Индии построили самую высокогорную автодорогу в мире
11:36
Андрей Тарасенко назначил нового вице-губернатора
11:15
Приморец получил срок за попытку спасти товарища
10:54
За сутки в Приморье потушили 14 пожаров
10:32
Сотрудник ГУФСИН в Приморье сядет в тюрьму на 2,5 года
10:12
Приморец получил пожизненный срок за тяжкое преступление
09:52
Бдительная жительница Приморья предотвратила кражу
09:39
Восемь междугородных рейсов из Владивостока отменены сегодня, 4 ноября
09:27
На Корабельной Набережной ограничат движение и парковку транспорта на время проведения митинга
09:12
В Приморье сегодня без осадков
08:15
56 юных горожан вступили в волонтерское движение Владивостока
07:31
Гороскоп на 4 ноября
06:29
Во Владивостоке стали известны участники танцевального конкурса «Стартинейджер-2017»
05:36
Спортивный праздник «Путь к победе» пройдет в школе единоборств Владивостока
04:25
Какие меры предпримет Ксения Собчак на посту Президента РФ?
03:24
Заявку в школу «Звёзды КВН» можно подать до 7 ноября
02:23
Овощи от приморских фермеров приобретают горожане на центральной площади Владивостока
01:36
Гран-при IV Азиатско-Тихоокеанских хоровых игр завоевал хор «Алые паруса» детской школы искусств № 1 Владивостока
00:13
И.о. главы Владивостока проинспектировал улицы, отремонтированные по федеральному проекту
Ноябрь, 03 пятница
23:41
Завтра, 4 ноября, во Владивостоке состоится открытый Кубок города по рукопашному бою
22:38
Эксперт: Бояться, что все мужчины пойдут в декрет, не стоит
21:29
На улице Карбышева во Владивостоке завершились работы по переносу пешеходного перехода
20:33
День народного единства отметят завтра во Владивостоке
19:12
В Приморье по инициативе транспортного прокурора запрещена эксплуатация частного воздушного судна
18:28
Политологи прокомментировали отставку Игоря Пушкарева Эксклюзив
18:28
Афиша культурных событий Приморья с 4 по 10 ноября
17:57
Завтра, 4 ноября, нормы ГТО можно сдать в ТРК «Седанка Сити»
17:43
Владивостокцы отведают удэгейские деликатесы Фото
17:33
Администрация Владивостока подтвердила отставку Игоря Пушкарева
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Андрей Тарасенко назначил нового вице-губернатора

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко взял себе в замы бывшего советника Хорошавина
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Дмитрий Братыненко назначен на должность врио вице-губернатора Приморского края, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Распоряжение об этом подписал врио Губернатора Андрей Тарасенко.

Дмитрий Братыненко будет отвечать за взаимодействие с Законодательным Собранием Приморского края, Избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления муниципальных образований края. Также он будет курировать департаменты внутренней, информационной и молодежной политики, международного сотрудничества и туризма. 

Справочно: Братыненко Дмитрий Федорович родился 6 октября 1971 года в Самаре. С 1989 по 1992 годы служил в вооруженных силах РФ. Окончил Самарский государственный технический университет по квалификации «инженер» по специальности «Химическая технология органических веществ».

Работал в коммерческих организациях.

С 2005 по 2007 годы – заместитель руководителя аппарата Правительства Самарской области–руководитель департамента по организации процессов управления и административной реформы.

С 2008 по 2009 годы – первый заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Воронежской области.

С 2009 по 2014 годы – советник Губернатора Сахалинской области, первый заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области, заместитель Губернатора Сахалинской области–руководитель аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области.

С 2015 по 2017 годы – советник генерального директора по дальневосточным проектам ОАО «Сахалинское морское пароходство».

Похожие новости
Какие меры предпримет Ксения Собчак на посту Президента РФ?
04:25, 04 ноября 2017 Какие меры предпримет Ксения Собчак на посту Президента РФ?

Количество поддерживающих телеведущую увеличивается

Депутаты оценили спортивные достижения приморцев
17:31, 03 ноября 2017 Депутаты оценили спортивные достижения приморцев

И выделили деньги на развитие спорта

США призывают все страны усилить давление на КНДР
17:24, 03 ноября 2017 США призывают все страны усилить давление на КНДР

Время на мирное решение ядерной проблемы КНДР заканчивается

Ремонтом дорог в Приморье займётся белорусская техника?
16:01, 03 ноября 2017 Ремонтом дорог в Приморье займётся белорусская техника?

Такую идею озвучил Андрей Тарасенко

Рубль продолжает укреплять свои позиции
13:09, 03 ноября 2017 Рубль продолжает укреплять свои позиции

Курс валют на 3 ноября

Уволился еще один руководитель в администрации Приморья
12:55, 03 ноября 2017 Уволился еще один руководитель в администрации Приморья

Валентин Басаргин возглавлял департамент с 2013 года

Экс-глава Приморья получил награду от Владимира Путина
08:59, 03 ноября 2017 Экс-глава Приморья получил награду от Владимира Путина

Президент России провел встречу с ушедшими в отставку губернаторами