Приморец получил срок за попытку спасти товарища

Мужчина решил дать взятку должностному лицу

Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Мужчина, решивший "позаботиться" о друге-иностранце, сядет в тюрьму на один год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

Инцидент произошел во Владивостоке. Приморец, узнавший, что его земляка задержали сотрудники полиции в связи с нарушением иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания/проживания, решил отделаться от наказания взяткой. Предложив должностному лицу сумму в размере 12 тысяч рублей,он попросил оперуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владивостоку не привлекать его знакомого к административной ответственности.

Довести дело до конца взяткодателю не удалось: его действия были пресечены должностным лицом, которого он пытался подкупить.

Согласившись с позицией государственного обвинения, суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления коррупционной направленности (покушение на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ)), приговорив его за содеянное к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.