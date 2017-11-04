Сотрудник ГУФСИН в Приморье сядет в тюрьму на 2,5 года

Приморцу не удалось скрыть факт мошенничества

Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Сотрудник ГУФСИН пойман на мошенничестве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью.

В течение четырех месяцев подсудимый, используя свое служебное положение, обманом похитил имущество, принадлежавшее исправительному учреждению. Кроме того, мужчина привлек неосведомленных лиц для совершения преступления: так был разобран на части бульдозер и экскаватор. После этого разобранные ТС были вывезены с территории учреждения и сданы в пункт приема металла. Вырученные деньги, а это свыше 300 000 рублей, злоумышленник потратил на свои личные нужды.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю вынесен обвинительный приговор бывшему сотруднику ФБУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд назначил подсудимому наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.