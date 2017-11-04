Приморец получил пожизненный срок за тяжкое преступление

Его соучастник лишился свободы на 24 года

Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Двум приморцам вынесен обвинительный приговор за убийство группой лиц общеопасным способом с целью скрыть другое преступление, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью.

Инцидент произошел во Владивостоке в районе улицы Пятнадцатая. Группа мужчин распивала алкоголь, когда между ними внезапно возникла ссора. Один из участников застолья нанес оппоненту удар ножом, который оказался смертельным. С целью скрыть следы преступления, подсудимый и его сообщник подожгли дом, в котором находилось еще трое мужчин. В результате инцидента погибли четыре человека.

В зависимости от степени участия подсудимым суд назначил длительные сроки - 24 года и пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого и особого режима соответственно.

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживали сотрудники прокуратуры Приморского края.