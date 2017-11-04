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Бдительная жительница Приморья предотвратила кражу

Женщина стала свидетелем преступления
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Благодаря бдительности жительницы Уссурийска сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже по горячим следам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Местный 39-летний житель обратился в отдел полиции с заявлением о том, что его обокрали. По его словам, все происходило в вечернее время. неизвестные проникли в его дом, разбив пластиковое окно, и попытались вытащить имущество во двор. В этот момент злоумышленников заметила соседка пострадавшего, которая и вызвала полицию.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники которой задержали двух жителей Уссурийска 51 и 32 года. Задержанные в содеянном признались, а похищенное имущество вернули владельцу.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище).

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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