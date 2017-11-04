В Приморье сегодня без осадков

Температура воздуха прогреется до +6°С

Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха: -6...+8°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного.Температура: +4…+6°С.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный,западный умеренный. Температура воздуха: +5…+7°С.



В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха: +5…+7°С.