В Приморье сегодня без осадков 09:12, 04 ноября В Приморье сегодня без осадков
Гороскоп на 4 ноября 07:31, 04 ноября Гороскоп на 4 ноября
Политологи прокомментировали отставку Игоря Пушкарева 18:28, 03 ноября Политологи прокомментировали отставку Игоря Пушкарева (Эксклюзив)
Новостная лента
Ноябрь, 04 суббота
09:19
Игорь Пушкарев сложил полномочия главы Владивостока Фото
09:19
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
09:12
В Приморье сегодня без осадков
08:15
56 юных горожан вступили в волонтерское движение Владивостока
07:31
Гороскоп на 4 ноября
06:29
Во Владивостоке стали известны участники танцевального конкурса «Стартинейджер-2017»
05:36
Спортивный праздник «Путь к победе» пройдет в школе единоборств Владивостока
04:25
Какие меры предпримет Ксения Собчак на посту Президента РФ?
03:24
Заявку в школу «Звёзды КВН» можно подать до 7 ноября
02:23
Овощи от приморских фермеров приобретают горожане на центральной площади Владивостока
01:36
Гран-при IV Азиатско-Тихоокеанских хоровых игр завоевал хор «Алые паруса» детской школы искусств № 1 Владивостока
00:13
И.о. главы Владивостока проинспектировал улицы, отремонтированные по федеральному проекту
Ноябрь, 03 пятница
23:41
Завтра, 4 ноября, во Владивостоке состоится открытый Кубок города по рукопашному бою
22:38
Эксперт: Бояться, что все мужчины пойдут в декрет, не стоит
21:29
На улице Карбышева во Владивостоке завершились работы по переносу пешеходного перехода
20:33
День народного единства отметят завтра во Владивостоке
19:12
В Приморье по инициативе транспортного прокурора запрещена эксплуатация частного воздушного судна
18:28
Политологи прокомментировали отставку Игоря Пушкарева Эксклюзив
18:28
Афиша культурных событий Приморья с 4 по 10 ноября
17:57
Завтра, 4 ноября, нормы ГТО можно сдать в ТРК «Седанка Сити»
17:43
Владивостокцы отведают удэгейские деликатесы Фото
17:33
Администрация Владивостока подтвердила отставку Игоря Пушкарева
17:31
Депутаты оценили спортивные достижения приморцев
17:24
США призывают все страны усилить давление на КНДР
17:19
Конфеты с запрещенной начинкой пытались передать в СИЗО в Приморье
17:07
Очередной иностранец осужден за взятку во Владивостоке
16:51
В Приморье потушено еще пять лесных пожаров
16:48
В центре Владивостока собралась пробка из-за ДТП Фото
16:44
В Приморье пытались ввезти турецкую курицу, напичканную антибиотиками
16:39
Чем знаменит ноябрьский праздник?
16:31
Дым от лесных пожаров дошёл до Владивостока
16:26
Во Владивостоке 5 ноября состоится первенство города по конному спорту
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

В Приморье сегодня без осадков

Температура воздуха прогреется до +6°С
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха: -6...+8°C. 

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного.Температура: +4…+6°С.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный,западный умеренный. Температура воздуха: +5…+7°С.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха: +5…+7°С.

Похожие новости
56 юных горожан вступили в волонтерское движение Владивостока
08:15, 04 ноября 2017 56 юных горожан вступили в волонтерское движение Владивостока

Ребята получили сертификаты по итогам обучения

Гороскоп на 4 ноября
07:31, 04 ноября 2017 Гороскоп на 4 ноября

Сегодня нет ничего невозможного

Заявку в школу «Звёзды КВН» можно подать до 7 ноября
03:24, 04 ноября 2017 Заявку в школу «Звёзды КВН» можно подать до 7 ноября

Занятия бесплатные

Овощи от приморских фермеров приобретают горожане на центральной площади Владивостока
02:23, 04 ноября 2017 Овощи от приморских фермеров приобретают горожане на центральной площади Владивостока

Около 300 товаропроизводителей и фермеров представят свою продукцию

И.о. главы Владивостока проинспектировал улицы, отремонтированные по федеральному проекту
00:13, 04 ноября 2017 И.о. главы Владивостока проинспектировал улицы, отремонтированные по федеральному проекту

Масштабный ремонт городских улиц начался в июне текущего года

На улице Карбышева во Владивостоке завершились работы по переносу пешеходного перехода
21:29, 03 ноября 2017 На улице Карбышева во Владивостоке завершились работы по переносу пешеходного перехода

Дорожники установили леерное дорожное ограждение, перенесли знаки и нанесли новую разметку

День народного единства отметят завтра во Владивостоке
20:33, 03 ноября 2017 День народного единства отметят завтра во Владивостоке

Вход свободный