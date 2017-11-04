На Корабельной Набережной ограничат движение и парковку транспорта на время проведения митинга

Будет организован объезд

Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 ноября, в 12 часов у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» (ул. Корабельная набережная, 6) начнётся митинг, посвященный Дню народного единства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщают в управлении дорог и благоустройства администрации города, в связи с проведением праздничного мероприятия на Корабельной набережной временно будет ограничено движение и парковка автотранспортных средств. Ограничения коснутся участка дороги от дома № 1 а по улице Корабельная Набережная до пересечения со Светланским переулком.Запрет на движение и парковку автотранспорта будет действовать с 12 до 13 часов.

Объезд будет осуществляться по улицам Семеновской, Алеутской, Светланской и Пушкинской.