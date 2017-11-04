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Общество

56 юных горожан вступили в волонтерское движение Владивостока

Ребята получили сертификаты по итогам обучения
Фото: МКУ «Молодежный ресурсный центр» Фото: МКУ «Молодежный ресурсный центр»
Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

В приморской столице завершила работу «Школа волонтера», ее выпускниками стали 56 юных горожан. Занятия проходили с 30 октября по 2 ноября в клубе «Антресоль» Молодежного ресурсного центра. Молодым владивостокцам, желающим безвозмездно помогать городу и его жителям, рассказали об истории и видах добровольческого движения, дали дельные советы о том, как не стать обманутым, участвуя в различных псевдосоциальных акциях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Вчера, в заключительный день работы «Школы волонтера», занятия прошли в малом зале Дворца детского творчества. Здесь слушателям школы рассказали об этике общения с незрячими людьми. Спикерами выступили автор и руководитель проекта «Школа Белая трость» Инна Вербицкая и ее помощница, инструктор по пространственной ориентации Наталья Мухина.

«Как правильно сопровождать на мероприятиях людей с нарушением зрения? – обратились к слушателям гости школы. – Необходимо положить его руку к себе на плечо или дать ему свою руку и пойти спокойным шагом. Когда вы идете вместе, то коротко описываете, что находится вокруг. Например, “слева стол” или “через метр начинается лестница”».

Для закрепления знаний, ребята провели тренеров по залу. А чтобы понять, как тяжело ориентироваться в пространстве людям с нарушенным зрением, волонтерам завязали глаза.

«Волонтеры для людей, имеющих ограничение по зрению, - незаменимые помощники, – говорит Инна Вербицкая. – К сожалению, даже в зайти в Интернет, чтобы написать заявление, мы не можем самостоятельно».

Спикером прошедшего занятия также стала менеджер координационного образовательного центра ВДЦ «Океан», руководитель краевого отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Марина Баженова. Опираясь на свой опыт, полученный за несколько лет активной волонтерской деятельности, гость дала ценные совет о том, как действовать добровольцу в различных стрессовых ситуациях.

«Волонтерам необходимы такие тренинги, которые учат контролировать свои эмоции и ситуации. Иначе уже в начале пути доброволец может морально “выгореть”», – отметила Марина Баженова.

«Хочу поблагодарить организаторов, у меня появились вдохновение и энтузиазм, чтобы совершать добрые поступки», – сказала Дарья Кондратьева, ученица школы № 63.

По итогам обучения директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков вручил ребятам сертификаты.

«Волонтерское движение становится все популярнее среди подрастающего поколения. Это видно и по количеству заявок в нашу осеннюю школу, их было 112, – отметил Андрей Волков. – К сожалению, всех желающих мы не смогли пригласить на обучение. Но ребят мы просим не расстраиваться, в следующем году мы обязательно организуем новую школу».

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