Во Владивостоке стали известны участники танцевального конкурса «Стартинейджер-2017»

В красочном танцевальном шоу примут участие 11 команд

Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершился прием заявок на участие в городском конкурсе непрофессиональных танцоров «Стартинейджер-2017». В этом сезоне в красочном танцевальном шоу примут участие 11 команд старшеклассников из краевой столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Список команд, подавших заявки на участие в конкурсе танца «Стартинейджер-2017»:

1. «Motion kick» (Азиатско-Тихоокеанская школа);

2. «Zero» (школа № 58);

3. «Бур» (Лицей № 3);

4. «АТР» (школа № 28);

5. «Young Rebels» (Лицей информационных технологий ДВФУ);

6. «ФИЕСТА» (школа № 62);

7. «SHIKI» (школа № 7);

8. «Dance Street Pervak» (Колледж машиностроения и транспорта)

9. «АХA» (школа № 57);

10. «Cheer`sБУРGreat» (Лицей № 3);

11. «CDC» (Гуманитарно-экономический колледж ДВФУ)

Напомним, в танцевальном конкурсе примут участие команды старшеклассников общеобразовательных учебных заведений, учащихся лицеев и колледжей приморской столицы в возрасте от 13 до 18 лет. В состав каждой команды численностью от 7 до 10 человек должны входить как девушки, так и юноши. Участникам конкурса предстоит придумать и поставить несколько танцевальных номеров, принять участие в серии мастер-классов «We Can Dance» по современным видам танца, стилистике, пластике, а также хореографии.

О точной дате конкурса "Стартинейджер-2017" будет сообщено позже.

Отметим, в рамках подготовки команд к конкурсу для ребят организованы мастер-классы. Очередной танцевальный мастер-класс пройдет 19 ноября в 11 часов в формате творческого зачёта, когда представители команд будут демонстрировать свои умения и навыки, развитые на основе программы «BASE IS». Он пройдет базе Краевого дома молодёжи в танцевальной студии «Пластик-А» (проспект 100-летия Владивостока, 103, каб. 237). К участию приглашаются по три представителя от каждой команды, подавшей заявку на участие в конкурсе «Стартинейджер-2017», а также студенты, хореографы и все, кто интересуется танцами. Обязательна предварительная запись по телефону 8-924-235-25-46(Максим Будянский).