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Спорт

Спортивный праздник «Путь к победе» пройдет в школе единоборств Владивостока

Вход свободный
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 5 ноября, во Владивостоке на базе муниципальной детско-юношеской спортивной школы единоборств (пр-т 100 лет Владивостоку, 30б) состоится физкультурно-спортивное мероприятие «Путь к победе». Спортивный праздник пройдет в формате турнира по восточному боевому единоборству джиу-джитсу в дисциплине ne-waza (борьба), сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Как рассказали в федерации джиу-джитсу, свое мастерство, ловкость и силу в этот день продемонстрируют порядка 170 юных спортсменов и спортсменок отделения джиу-джитсу СДЮСШ единоборств Владивостока. Поединки будут проходить в возрастных категориях от 6 до 15 лет.

Спортивные состязания организованы Евро-Азиатской федерацией джиу-джитсу при поддержке управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока.

Начало мероприятия в 10 часов. Вход свободный.

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