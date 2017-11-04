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Политика и экономика

Какие меры предпримет Ксения Собчак на посту Президента РФ?

Количество поддерживающих телеведущую увеличивается
Фото: соцсети Фото: соцсети
Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Распустить Государственную Думу и убрать тело Ленина из мавзолея намерена тележурналист Ксения Собак в случае победы на президентских выборах, которые пройдут 11 марта следующего года, сообщает РИА VladNews  со ссылкой на "РИА Новости".

В четверг, 2 ноября, Ксения Собчак прокомментировала предложение Главы Чеченской республики Рамзана Кадырова убрать с Красной площади тело вождя  революции. Однако она выдвинула две позиции на это предложение: по версии первой, Ксения Собчак сообщила, что россияне сами должны решить этот вопрос на референдуме, либо на отдельном голосовании.

По второй версии, кандидат на пост Президента РФ, в случае победы на выборах, намерена в первые же дни убрать тело Ленина с мавзолея.

Стоит отметить, что решение стать главой государства Ксения Собчак озвучила в октябре текущего года. Для этого телеведущая создала свой штаб, который возглавил один из основателей телеканала "НТВ" Игорь Малашенко.

На официальном сайте кандидата на пост Президента РФ любой желающий может поддержать Ксению Собчак, а также написать, против чего хочет бороться гражданин.

Если на прошлой неделе более 12 тысяч поддержали Ксению Собчак на официальном сайте, то на этой неделе количество поддерживающих телеведущую возросло до 14,5 тысяч.

Увеличилось и количество приморцев. На прошлой неделе всего 43 жителя края поддерживали кандидата на пост Президента РФ. На этой неделе их количество возросло до 127 человек.

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