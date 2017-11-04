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Общество

Заявку в школу «Звёзды КВН» можно подать до 7 ноября

Занятия бесплатные
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается набор в городскую школу «Звёзды КВН». Подать заявку на обучение может любой учащийся в возрасте от 13 до 17 лет. Школа организована благодаря совместным усилиям управления по делам молодежи администрации Владивостока, «Приморского клуба веселых и находчивых» и Дворца детского творчества краевой столицы. Заявки принимаются до 7 ноября включительно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В учебную программу школы КВН войдут:

- обучение основам и правилам игры Клуба веселых и находчивых;

- формирование навыков сценического мастерства;

- обучение созданию сценария выступления, миниатюр, реприз;

- интересные лекции и практические занятия от представителей творческих профессий.

Школа «Звёзды КВН» будет работать на базе Дворца детского творчества. Занятия для всех бесплатные и будут проходить еженедельно. Для участия необходимо заполнить форму заявки и отправить на почту starkvn@mail.ru. Заявка прилагается. Подробности по телефону 2-220-838 (Илья Захаров).

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