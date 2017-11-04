Овощи от приморских фермеров приобретают горожане на центральной площади Владивостока

Около 300 товаропроизводителей и фермеров представят свою продукцию

Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

Осенние запасы делают жители Владивостока на центральной площади города.В пятницу, 3 ноября, здесь развернулась продовольственная ярмарка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Свою продукцию на ярмарку традиционно привозят около 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморского края. Это капуста, свёкла, морковь, тыква, картофель и даже виноград, заботливо выращенные фермерами, молочная и мясная продукция, кондитерские изделия, рыба и многое другое от товаропроизводителей Приморья.

В субботу, 4 ноября, ярмарка будет работать с 9 до 18 часов.

Как сообщили в управление экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, этой осенью отовариваться на ярмарке на центральной площади Владивостока по пятницам и субботам можно будет до 18 ноября. Кроме того, традиционно во второй половине декабря на два дня развернётся «Новогодняя» ярмарка, а в начале января – «Рождественская».

Организатор общегородской ярмарки – администрация Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.