Гран-при IV Азиатско-Тихоокеанских хоровых игр завоевал хор «Алые паруса» детской школы искусств № 1 Владивостока

В творческом состязании приняли участие 79 хоров из девяти стран мира

Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

В столице Шри-Ланки – городе Коломбо состоялисьIV Азиатско-Тихоокеанские хоровые игры. Гран-при игр, а также золотые медали в номинациях «Детские хоры» и «Духовное пение» завоевал хор «Алые паруса» муниципальной детской школы искусств им. С. Прокофьева № 1 Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В творческом состязании приняли участие 79 хоров из девяти стран мира. Россию достойно представил хор из Владивостока - «Алые паруса» под руководством хормейстера Елены Петуховой и концертмейстера Анны Ромадановой.

Кроме конкурсной программы, ребята приняли участие в большом гала-концерте.

К слову, в последние годы воспитанники муниципальных школ искусств всё чаще становятся победителями и лауреатами региональных, федеральных и международных конкурсов и фестивалей. Например, ансамбль народных инструментов «Озорники» муниципальной детской школы №3 завоевали Гран-при международного конкурса баянистов, аккордеонистов, оркестров и ансамблей «Премия города Ланчано» в Италии. Хор «Алые паруса» стал обладателем серебряной медали в номинации «Духовная музыка» и золотой - в номинации «Детские хоры» IХ Всемирных хоровых игр. Этот крупнейший международный хоровой конкурс-фестиваль проводится раз в два года на разных континентах. В прошлом году игры состоялись в Сочи.

Ученики школ искусств принимают активное участие в мастер-классах и пленэрах, в том числе международных. Так, воспитанники муниципальной детской школы искусств № 6 ежегодно выезжают на пленэр в Китай.

Неоднократно муниципальные школы искусств становились лауреатами конкурса «100 лучших школ России».

С 2008 года по поручению главы города Игоря Пушкарёва оказывается всемерная поддержка муниципальных детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, а также поощрение талантливых и одаренных воспитанников. Так, одарённым в области культуры и искусства детям вручаются ежегодные стипендии. В 2015 году размер стипендий увеличен почти в два раза. Теперь юные дарования получают единовременно по 15 тысяч рублей (раньше 9), творческие коллективы – по 50 тысяч (раньше 30).