Политологи прокомментировали отставку Игоря Пушкарева 18:28, 03 ноября Политологи прокомментировали отставку Игоря Пушкарева (Эксклюзив)
Игорь Пушкарев сложил полномочия главы Владивостока 17:17, 03 ноября Игорь Пушкарев сложил полномочия главы Владивостока (Фото)
Страшное ДТП произошло на трассе в Приморье 15:33, 03 ноября Страшное ДТП произошло на трассе в Приморье
Новостная лента
Ноябрь, 04 суббота
01:44
Игорь Пушкарев сложил полномочия главы Владивостока Фото
01:44
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
01:36
Гран-при IV Азиатско-Тихоокеанских хоровых игр завоевал хор «Алые паруса» детской школы искусств № 1 Владивостока
00:13
И.о. главы Владивостока проинспектировал улицы, отремонтированные по федеральному проекту
Ноябрь, 03 пятница
23:41
Завтра, 4 ноября, во Владивостоке состоится открытый Кубок города по рукопашному бою
22:38
Эксперт: Бояться, что все мужчины пойдут в декрет, не стоит
21:29
На улице Карбышева во Владивостоке завершились работы по переносу пешеходного перехода
20:33
День народного единства отметят завтра во Владивостоке
19:12
В Приморье по инициативе транспортного прокурора запрещена эксплуатация частного воздушного судна
18:28
Политологи прокомментировали отставку Игоря Пушкарева Эксклюзив
18:28
Афиша культурных событий Приморья с 4 по 10 ноября
17:57
Завтра, 4 ноября, нормы ГТО можно сдать в ТРК «Седанка Сити»
17:43
Владивостокцы отведают удэгейские деликатесы Фото
17:33
Администрация Владивостока подтвердила отставку Игоря Пушкарева
17:31
Депутаты оценили спортивные достижения приморцев
17:24
США призывают все страны усилить давление на КНДР
17:19
Конфеты с запрещенной начинкой пытались передать в СИЗО в Приморье
17:07
Очередной иностранец осужден за взятку во Владивостоке
16:51
В Приморье потушено еще пять лесных пожаров
16:48
В центре Владивостока собралась пробка из-за ДТП Фото
16:44
В Приморье пытались ввезти турецкую курицу, напичканную антибиотиками
16:39
Чем знаменит ноябрьский праздник?
16:31
Дым от лесных пожаров дошёл до Владивостока
16:26
Во Владивостоке 5 ноября состоится первенство города по конному спорту
16:24
Домработница из Узбекистана похитила 250 тысяч рублей во Владивостоке
16:13
Новые панорамы Владивостока и Артёма на Яндекс.Картах
16:01
Ремонтом дорог в Приморье займётся белорусская техника?
15:48
В выходные в Приморье похолодает до −14°C
15:33
Страшное ДТП произошло на трассе в Приморье
15:21
Владивостокский катер затонул у берегов Кореи Эксклюзив
15:09
Сотрудники «Ростелекома» на Дальнем Востоке провели субботник на пляже бухты Стеклянная Фото
14:58
Самолет «Аврора», летевший во Владивосток, вернулся из-за неисправности на Камчатку
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Культура

Гран-при IV Азиатско-Тихоокеанских хоровых игр завоевал хор «Алые паруса» детской школы искусств № 1 Владивостока

В творческом состязании приняли участие 79 хоров из девяти стран мира
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

В столице Шри-Ланки – городе Коломбо состоялисьIV Азиатско-Тихоокеанские хоровые игры. Гран-при игр, а также золотые медали в номинациях «Детские хоры» и «Духовное пение» завоевал хор «Алые паруса» муниципальной детской школы искусств им. С. Прокофьева № 1 Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В творческом состязании приняли участие 79 хоров из девяти стран мира. Россию достойно представил хор из Владивостока - «Алые паруса» под руководством хормейстера Елены Петуховой и концертмейстера Анны Ромадановой.

Кроме конкурсной программы, ребята приняли участие в большом гала-концерте.

К слову, в последние годы воспитанники муниципальных школ искусств всё чаще становятся победителями и лауреатами региональных, федеральных и международных конкурсов и фестивалей. Например, ансамбль народных инструментов «Озорники» муниципальной детской школы №3 завоевали Гран-при международного конкурса баянистов, аккордеонистов, оркестров и ансамблей «Премия города Ланчано» в Италии. Хор «Алые паруса» стал обладателем серебряной медали в номинации «Духовная музыка» и золотой - в номинации «Детские хоры» IХ Всемирных хоровых игр. Этот крупнейший международный хоровой конкурс-фестиваль проводится раз в два года на разных континентах. В прошлом году игры состоялись в Сочи.

Ученики школ искусств принимают активное участие в мастер-классах и пленэрах, в том числе международных. Так, воспитанники муниципальной детской школы искусств № 6 ежегодно выезжают на пленэр в Китай.

Неоднократно муниципальные школы искусств становились лауреатами конкурса «100 лучших школ России».

С 2008 года по поручению главы города Игоря Пушкарёва оказывается всемерная поддержка муниципальных детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, а также поощрение талантливых и одаренных воспитанников. Так, одарённым в области культуры и искусства детям вручаются ежегодные стипендии. В 2015 году размер стипендий увеличен почти в два раза. Теперь юные дарования получают единовременно по 15 тысяч рублей (раньше 9), творческие коллективы – по 50 тысяч (раньше 30).

Похожие новости
Афиша культурных событий Приморья с 4 по 10 ноября
18:28, 03 ноября 2017 Афиша культурных событий Приморья с 4 по 10 ноября

Интересные мероприятия на неделю

Владивосток накроет «Ночь искусств»
15:28, 02 ноября 2017 Владивосток накроет «Ночь искусств»

Мероприятия пройдут с 17.00 до 19.00

Легендарная рок-группа «9 район LIVE» выступит во Владивостоке
13:56, 02 ноября 2017 Легендарная рок-группа «9 район LIVE» выступит во Владивостоке

Концерт состоится в субботу, 4 ноября

Во Владивостоке состоится фестиваль школьной лиги КВН
16:17, 01 ноября 2017 Во Владивостоке состоится фестиваль школьной лиги КВН

Сейчас ребята готовятся к редакторским просмотрам

Юные писатели Владивостока узнали, какой должна быть настоящая детская книжка
15:28, 01 ноября 2017 Юные писатели Владивостока узнали, какой должна быть настоящая детская книжка

Детское издательство «Совёнок»

Международный фестиваль-конкурс народной песни состоялся во Владивостоке
22:31, 31 октября 2017 Международный фестиваль-конкурс народной песни состоялся во Владивостоке

По итогам фестиваля коллективы Дворца детского творчества завоевали призовые места

Во Владивостоке почтили память жертв политических репрессий
13:21, 31 октября 2017 Во Владивостоке почтили память жертв политических репрессий

В завершение памятного митинга собравшиеся возложили венок и цветы к Свече памяти