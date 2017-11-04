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Общество

И.о. главы Владивостока проинспектировал улицы, отремонтированные по федеральному проекту

Масштабный ремонт городских улиц начался в июне текущего года
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, суббота, 04 ноября , РИА Vladnews.

В четверг, 2 ноября, и.о. главы Владивостока Алексей Литвинов осмотрел улицы, отремонтированные в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Основной комплекс строительных работ на семи улицах столицы Приморья уже выполнен. Замечания, выявленные в ходе проверки готовности объектов к сдаче, подрядчики устранят в ближайшие дни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Масштабный ремонт городских улиц начался в июне текущего года, а к ноябрю отремонтировали 13 километров дорог (это более 170 тысяч квадратных метров), 30 тысяч квадратных метров тротуаров, уложили более 45 тысяч тонн асфальтобетона). В ходе ремонтных работ заменили порядка 30 тысяч бортовых камней.

На комплексный ремонт магистралей было направлено более 600 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. 7 улиц Владивостока привели в нормативное состояние. Отремонтированы улицы Светланская (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), Выселковая, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома №42а до дома №53 по ул. Фадеева).

На всех улицах, попавших в программу комплексного ремонта, уложен слой щебёночно-мастичный асфальтобетона. В его состав входят полимерные добавки, увеличивающие долговечность покрытия и предотвращающие образование температурных трещин. Срок гарантии на ремонт покрытия составляет от трёх до пяти лет.

По приоритетному проекту во Владивостоке восстановили не только дорожное покрытие, но и тротуары. Например, на улице Всеволода Сибирцева появилась полноценная пешеходная зона на всём протяжении. Это сделало передвижение пешеходов комфортным, а леерное ограждение – безопасным.

"Помимо асфальтирования дорог по программе ведутся работы по созданию непрерывной пешеходной связи. Это значит, что мы сможем ходить по пешеходным тротуарам, не боясь, что он где-то прервётся, и благоустроенных тротуаров по мере реализации программы будет становиться все больше", - подчеркнул Алексей Литвинов,

В следующем году Владивосток продолжит участие в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Предложения по адресам ремонта уже направлены в администрацию Приморского края – это магистрали с интенсивным движением, а также улицы районного значения.

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