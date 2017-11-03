Политологи прокомментировали отставку Игоря Пушкарева

Экспертное сообщество обсуждает новость дня

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Политологи прокомментировали РИА VladNews новость об отставке Игоря Пушкарева.

Политконсультант Андрей Кудисов: «Своим уходом Пушкарёв решил ряд задач. Во-первых, доказал, что он не держался за должность в попытках добиться снисхождения суда. Во-вторых, показал жителям, что он по-настоящему переживал за город и не могу ранее позволить для себя такое решение. В-третьих, позволил своей команде доказать новому врио губернатору свою полезность и эффективность, что в случае успеха, позволит претендовать на пост главы Владивостока. Поэтому решение уйти сейчас в любом случае правильное и хорошо вписывается в рамки новых взаимоотношений между городом и краем

Бывший вице-губернатор Приморья Александр Шемелёв: «Пушкарёву удалось поднять Владивосток практически из руин после своего предшественника Владимира Николаева. Мэр был на своём месте в период подготовки Саммита АТЭС и после его проведения закрепил свой результат реальными делами. Уверен, что, если бы в своё время господин Миклушевский не мешал работать Пушкарёву, достижений было бы в разы больше. В любом случае мэр принял мужественное решение и останется в памяти жителей как достойный глава».

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев: «Выстраивание командой мэрии конструктивных отношений с новым врио губернатора Андреем Тарасенко позволило Игорю Пушкарёву сложить с себя полномочия без опасений за будущее Владивостока. Теперь в городе будет запущена процедура выборов нового главы администрации. Пушкарёв небезосновательно рассчитывает на преемственность, ведь для нового губернатора местные кадры являются реальной опорой, поэтому позиции уже бывшего мэра по-прежнему останутся устойчивыми в краевом центре, учитывая его высокий рейтинг».

Политолог Андрей Колядин: «Такой тип руководителей, обладающий крепкими связями и собственными ресурсами, на сегодняшний день большая редкость. Пушкарёву удалось, используя региональную ресурсную базу не тормозить стройки Саммита АТЭС, а работать в штатном режиме. В городе была отлажена поставка стройматериалов по принципу «деньги потом», что не под силу порой даже губернатору. В конечном счёте Пушкарёву удалось сдержать слово перед Президентом, однако через несколько лет правоохранительные органы разглядели в этом нарушение».

Напомним, временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев сегодня, 3 ноября, написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Администрация Владивостока подтвердила информацию.

Отметим, полномочия Игоря Пушкарева истекали в октябре 2018 года.

В соответствии с действующим законодательством новый глава города Владивостока должен быть избран Думой города Владивостока по представлению конкурсной комиссии, сформированной ею на паритетных началах с Губернатором Приморского края, в течение ближайшего полугода.