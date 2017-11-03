В центре Владивостока собралась пробка из-за ДТП

Никто не пострадал

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

В центре Владивостока произошло ДТП, в результате которого собралась огромная пробка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vlcrime.ru.

Транспортное происшествие произошло в районе Авангарда. По предварительным данным, водитель Toyota Camry двигался со стороны улицы Луговая в сторону центра. Escudo двигался в этом же направлении и решил развернуться.

Рулевой джипа занял правое положение на дороге и начал совершать маневр.

Хозяин седана не ожидал, что с правой полосы начнет разворачиваться Escudo, в результате чего и произошло столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

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