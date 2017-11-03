В Приморье пытались ввезти турецкую курицу, напичканную антибиотиками

Партия составила 23 тонны

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

В Приморье поступила крупная партия куриного мяса из Турции, в котором наблюдалась превышение уровня антибиотиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор. Ввоз мяса на территорию России запрещен.

Продукция массой более 23 тонн поступила в морской порт Владивостока. Сотрудники Россельхознадзора отобрали пробы и направили в лабораторию. Испытания показали, что в поступившем мясе птицы предельно допустимый уровень лекарственного препарата доксициклин был превышен более чем в два раза.

Тетрациклины представляют собой группу антибиотиков широкого спектра действия. Они часто используются в животноводстве для лечения и профилактики различных болезней. При нарушении режима профилактики и лечения животных остатки препаратов могут попадать в пищевые продукты животного происхождения. Потребление человеком продуктов, содержащих остаточные количества тетрациклинов, угнетает микрофлору кишечника, может спровоцировать вторичные грибковые инфекции, проявления аллергического характера, снижает сопротивляемость организма и повышает устойчивость патогенных микроорганизмов.

На основании результатов лабораторных исследований Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области ввоз груза в РФ запрещен. Согласно действующему законодательству продукция должна быть возвращена в страну-экспортер либо уничтожена.