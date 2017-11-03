Администрация Владивостока подтвердила отставку Игоря Пушкарева

Глава города досрочно сложил полномочия

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока подтвердила отставку главы города Игоря Пушкарева. Как сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации, исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов подтвердил, что сегодня в кадровой службе администрации зарегистрировано заявление главы Владивостока Игоря Пушкарёва о сложении полномочий по собственному желанию.

Напомним, Игорь Пушкарев руководил городом с 23 мая 2008 года по 3 ноября 2017 года, почти 9 с половиной лет.

В своём обращении, опубликованном сегодня в социальных сетях, Игорь Пушкарёв отметил следующее:

«18 мая 2008 года я был избран главой Владивостока и проработал на этом посту фактически восемь лет. Эти восемь лет стали для Владивостока переломным этапом развития. Сейчас я обращаюсь ко всем жителям города, особенно к тем, кто за меня голосовал, поддерживал и поддерживает меня в этот трудный период моей жизни. Оценку тому, каким Владивосток был и каким он стал за эти восемь лет моего руководства, горожане и гости города могут сделать сами. Но для меня являются главными два момента: в 2008 году, когда я только был избран на должность, Владимир Путин сказал, что город серый, грязный и неухоженный, а через восемь лет на саммите ВЭФ в сентябре прошлого года он отметил какой Владивосток стал красивый и привлекательный.

Благодаря решению Президента РФ Владимира Владимировича Путина, город получил возможность принять саммит АТЭС в 2012 году. Во время подготовки к форуму у нас появились сразу три моста, о которых мечтали ещё с момента основания города, множество дорожных развязок, новые набережные, скверы и даже целый университет. Мы с моей командой, в свою очередь, делали всё, чтобы Владивосток был «жемчужиной Дальнего Востока» и нам в итоге это удалось, несмотря на то, что сейчас меня пытаются за это судить.

Сегодня я принял для себя решение о досрочном сложении полномочий главы Владивостока. Я прекрасно понимаю, что город без личного участия руководителя не может работать и двигаться вперед нужными темпами. Поэтому считаю, что на данный момент — это решение будет правильным, не только для меня, но и для города и его жителей.

Принимая это решение, для меня было важно осознавать, что в Приморском крае наконец появился грамотный и ответственный руководитель, с приходом которого есть шанс на качественное развитие региона. Я лично знаком с Андреем Владимировичем Тарасенко и благодарен ему за сохранение преемственности в Администрации Владивостока и его позицию. В органах городского управления за эти теперь уже девять лет сформировалась грамотная, эффективная команда, многие члены которой, насколько мне известно, готовы продолжать трудиться на благо города".

В соответствии с действующим законодательством новый глава города Владивостока должен быть избран Думой города Владивостока по представлению конкурсной комиссии, сформированной ею на паритетных началах с Губернатором Приморского края, в течение ближайшего полугода.

Отметим, полномочия Игоря Пушкарева истекали в октябре 2018 года.