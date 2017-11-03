США призывают все страны усилить давление на КНДР

Время на мирное решение ядерной проблемы КНДР заканчивается

Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер на специальном брифинге для прессы заявил, что время на мирное урегулирование проблемы ядерных и ракетных разработок в КНДР истекает, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на информационное агентство "ТАСС".

Он отверг возможность любых промежуточных сделок между Вашингтоном и Пхеньяном для обеспечения в конечном счете денуклеаризации Корейского полуострова.

Необходимо "всеобщее признание того, что денуклеаризация полуострова - это единственный приемлемый исход [дела]", сказал советник главы администрации США. "Не будет больше "заморозки за заморозку", "приостановки за приостановку", - добавил Макмастер