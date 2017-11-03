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Домработница из Узбекистана похитила 250 тысяч рублей во Владивостоке

Злоумышленница пыталась вернуться на родину
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Уроженка Республики Узбекистан обвиняется в краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, преступление совершено в период, когда фигурантка приходила в дом потерпевших для уборки помещений. В один из дней, в процессе уборки, она увидела спрятанные в гардеробной 247 тыс. рублей и решила их похитить.

Злоумышленница спрятала деньги в мусорный пакет, а когда вынесла его из дома, беспрепятственно завладела чужими денежными средствами.

Хозяева обнаружили пропажу вечером и позвонили домработнице, которая пообещала вернуть им похищенное.

Однако женщина решила скрыться с чужими деньгами, вернувшись на родину. Фигурантка на такси доехала до Биробиджана, где при посадке на поезд она была задержана сотрудниками полиции.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд.

 Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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