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Общество

Дым от лесных пожаров дошёл до Владивостока

Однако на большей территории края осадков не наблюдалось
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 ноября , РИА Vladnews.

Дым от пожаров на территории Приморья дошёл и до Владивостока. На протяжении всего сегодняшнего дня в городе из-за дыма ухудшилась видимость, чувствуется запах сильной гари, сообщает РИА VladNews.

В пресс-службе Примгидромета сообщили, что это явление объясняется прохождением холодного фронта и сменой направления переноса воздушной массы с южного на северо-западное.

Сегодня, 3 ноября, на Приморский край распространится гребень азиатского антициклона, центр которого будет смещаться с Забайкалья в юго-восточном направлении на территорию Китая. Но в холодной воздушной массе, вторгшейся ночью на край, в отдельных районах ещё возможен слабый снег. Днём похолодает — основной фон максимальных температур составит +1…+6°С, на северо-востоке не превысит 0…−3°С.

Во Владивостоке сегодня днём облачно и без осадков, максимальная температура воздуха не поднимется выше +2…+4°С.

Cтоит отметить, что ощущение запаха гари уже наблюдалось во Владивостоке в конце октября. В тот период на протяжении месяца в Приморье сохранялась высокая пожароопасность леса.

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